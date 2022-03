Malore improvviso mentre è al lavoro: muore un giovane di 33 anni. Inutili i tempestivi soccorsi

Un giovane di 33 anni è deceduto improvvisamente colto da un malore improvviso mentre era al lavoro: inutili i soccorsi



È accaduto nella mattinata di lunedì scorso in un’azienda di Atessa, piccolo Comune della provincia di Chieti in Abruzzo. Dino Garzarella, aveva 33 anni ed è morto a causa di un malore improvviso, mentre si trovava al lavoro. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma nonostante la tempestività degli intervenuti, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente a Guardiagrele, suo paese d’origine, dove il 33enne viveva nella zona di Villa San Vincenzo. Dino Garzarella era appassionato di giornalismo ed aveva contribuito a fondare il giornale online Guardiagreleweb.net, che lo ricorda con profondo dolore.

Garzarella lascia la fidanzata Miriam, i genitori Renato e Maria Domenica e la sorella Carola. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione di Villa San Vincenzo. I funerali si sono celebrati nella chiesa parrocchiale di San Silvestro papa.