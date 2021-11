Malore improvviso mentre è in bagno, muore modella 24enne: inutili i soccorsi

Una modella di 24 anni residente a Bologna, è morta colta da un malore improvviso mentre era in bagno

Il decesso – come riporta Repubblica – è avvenuto lunedì scorso a Bologna, città dove la 24enne lavorava, all’interno della sua abitazione che divideva con altre amiche. La vittima di quest’ennesima tipologia di morte è Layla da Costa, nata in Portogallo poi trasferitasi – come riferito dall’emittente locale E’Tv – in Guinea-Bissau, Paese di origine della sua famiglia. Secondo quanto sarebbe emerso dai primi accertamenti clinici, la ragazza 24enne sarebbe stata colta da un improvviso malore che non le ha lasciato scampo.

Ad accorgesi della tragedia che si stava consumando, sono state le sue coinquiline, preoccupate perché la giovane non usciva più dal bagno. A quel punto hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che non potuto fare nulla per salvare la 24enne ed hanno chiamato la Polizia.

Layla da Costa ha rappresentato la Guinea-Bissau in diversi concorsi internazionali di bellezza ed anche a Miss Mondo, oltre ad avere sfilato sulle passerelle internazionali.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/