Malore improvviso mentre fa jogging, sportivo muore a 39 anni: inutile l’intervento dei soccorsi

L’ormai solito malore improvviso ha stroncato la vita di un 39enne sportivo mentre faceva jogging

È accaduto intorno alle 18.30 di ieri, giovedì 30 marzo, lungo l’argine del Muson a Camposampiero, in provincia di Padova. La vittima dell’ennesimo malore improvviso, è uno sportivo padovano di 39 anni, Andrea Binotto, residente a Santa Giustina in Colle. L’uomo stava facendo jogging come suo solito, quando improvvisamente è stato colto da un malore e si è accasciato al suolo.

A soccorrere il 39enne è stato un passante che ha immediatamente chiamato l 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza del Suem e i medici si sono subito resi conto della situazione critica in cui versava lo sportivo ed hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Padova, nell’attesa dell’arrivo hanno praticato lunghi tentativi di rianimazione per interminabili minuti, ma alla fine il personale medico non ha potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese.