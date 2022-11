Malore improvviso mentre gioca a tennis: 18enne muore dopo il ricovero in ospedale

Un malore improvviso mentre stava giocando a tennis ha stroncato la vita di una ragazza di 18 anni: inutile la corsa in ospedale

Il decesso è avvenuto lunedì 21 novembre all’ospedale “Bambino Gesù” di Roma, dove la ragazza è stata ricoverata a seguito del malore improvviso. Benedetta Quadrozzi, 18enne originaria di Alatri ma residente a Frosinone, nel pomeriggio di venerdì scorso stava giocando a tennis in Viale Europa, a Frosinone, quando improvvisamente si è sentita male. La ragazza è stata subito soccorsa dal maestro che in attesa dell’ambulanza le ha praticato la manovra salvavita. poi è stata ricoverata in rianimazione all’ospedale Spaziani della Città, da dove a causa delle gravità delle sue condizioni è stata trasferita all’ospedale “Bambino Gesù” di Roma a Roma. Lunedì purtroppo la 18enne è deceduta per un arresto cardiaco.

Sotto shock per una morte improvvisa e inspiegabile i tanti amici, adolescenti come lei e l’intera comunità della città ciociara. I funerali di Benedetta Quadrozzi si sono celebrati nel pomeriggio di ieri 23 novembre nella chiesa del Sacro Cuore di Frosinone.

“La nostra Città è stasera immersa in un profondo dolore. Un angelo dolce ci ha lasciato. – ha scritto su Facebook il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – spezzare fulmineamente ogni speranza a 18 anni è tremendamente ingiustificabile ed ogni conforto è veramente difficile. Alla mamma, al papà ed al fratello i sentimenti di cordoglio più sinceri della nostra comunità, della nostra amministrazione e miei personali”.