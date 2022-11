Malore improvviso mentre guida: 64enne di Palma di Montechiaro impatta contro un palo e muore

Un malore lo coglie mentre è alla guida della sua auto: 64enne muore nonostante l’arrivo dell’elisoccorso

È accaduto intorno alle 11, in via Brancatello a Palma di Montechiaro. La vittima è il sessantaquattrenne Stefano Clemente. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida della sua Fiat Punto quando, pare a causa di un malore improvviso, ha perso il controllo del mezzo ed ha invaso la corsia opposta sfiorando un’altra vettura che sopraggiungeva per poi finire contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Immediati sono scattati i soccorsi e sul posto è stato fatto atterrare un elisoccorso, ma purtroppo per il 64enne non c’è stato nulla da fare se non accertarne il decesso. Illeso il conducente dell’altra automobile. I rilievi per accertare la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale di Palma di Montechiaro.