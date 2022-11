Malore improvviso mentre si allena: muore un calciatore di 16 anni, inutile la corsa in ospedale

Un giovane calciatore 16enne è morto in ospedale, dopo essere stato ricoverato d’urgenza per un malore improvviso che lo ha colto mentre si allenava

La tragedia si è consumata nella serata di ieri giovedì 17 novembre a Castiglioni Laterina, in provincia di Arezzo. Il giovane ieri sera si stava allenando sul campo di Laterina quando avrebbe improvvisamente ha accusato dei giramenti di testa. Immediatamente è stata chiamata un’ambulanza che ha trasportato il 16enne all’ospedale di Arezzo, dove purtroppo poco dopo l’arrivo le sue condizioni sono rapidamente peggiorate ed è deceduto. Accertamenti medici sono in corso per ricostruire le cause del decesso.

Il giovane calciatore che abitava a Levanella di Montevarchi e giocava per l’Arno Laterina, aveva regolare certificato di idoneità per la pratica sportiva agonistica e nessun problema di salute conosciuto.

Il Comune di Laterina Pergine Valdarno ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia e alla società sportiva del 16enne: “Siamo vicini ed esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia, alla Società Arno Castiglioni Laterina, a tutti i giovani calciatori per la perdita improvvisa del loro caro compagno di squadra. Giovedì sera si è consumata nel nostro stadio una tragedia che ha scosso tutta la nostra comunità: quando viene a mancare un figlio, un ragazzo così giovane, uno sportivo appassionato, si rimane davvero impotenti ed increduli. Questa amministrazione abbraccia forte i familiari e tutti i giovani amici del nostro calciatore, volato in cielo troppo presto”.