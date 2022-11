Malore improvviso mentre torna a casa dopo il calcetto: 47enne muore in auto. Lascia moglie e tre figli

Mentre torna a casa dopo una partita di calcetto accusa un malore improvviso, ferma l’auto e accosta, ma poco dopo muore: inutile l’arrivo del 118



È accaduto sabato sera a Rebocco, in provincia di La Spezia. La vittima è Claudio Scialla, 47enne artigiano e padre di tre figli, che risiedeva nella frazione di Serricciolo. a Toscano di Aulla, in provincia di Massa-Carrara. Secondo quanto riportato da “Il Tirreno”, l’uomo aveva partecipato ad una partita di calcetto, sua passione, nell’ambito di un torneo amatoriale riservato agli over 45 a Rebocco. Finita la partita, dopo la doccia il 47enne si è messo in viaggio per tornare a casa distante 25 chilometri , ma pare che il primo malore sia arrivato già all’inizio del viaggio di ritorno e l’uomo avrebbe accostato l’auto e chiamato la moglie che lo attendeva per cena dicendo di non preoccuparsi perché avrebbe tardato. Purtroppo non è mai arrivato a destinazione, un nuovo malore lo ha sorpreso mentre era in auto, l’artigiano ha avuto il tempo di frenare accostare ma subito dopo è deceduto.

Ad accorgersi della tragedia sono stati alcuni automobilisti di passaggio che resosi conto che qualcosa non andava in quella vettura messa in posizione anomala, hanno lanciato l’allarme. Quando però i soccorsi del 118 sono arrivati sul posto, per il 47enne non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. Al momento non è stata ancora stabilita la data del funerale, si attende il nulla osta della procura della Spezia, dopo che avrà ricevuto l’esito dell’autopsia che è stata svolta nella giornata di oggi.