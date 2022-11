Malore improvviso. Morto a 43 anni l’imprenditore Leo Moretti: trovato senza vita in casa. Lascia moglie e 3 figli

È stato trovato da un parente accasciato sul tavolo. Il 43 anni imprenditore era figlio della titolare dell’azienda di abbigliamento Lardini, nota a livello internazionale

È accaduto ieri domenica 6 novembre, a Filottrano in provincia di Ancona. La vittima è Leo Moretti, 43 anni, noto imprenditore, figlio di Lorena Lardini titolare dell’azienda di abbigliamento Lardini, nota a livello internazionale. L’uomo è morto nel suo appartamento a causa di un malore improvviso che non gli ha dato neppure il tempo di chiedere aiuto. A trovare il corpo senza vita, intorno alle 23 di domenica, è stato un parente, che è entrato in casa ed ha trovato il 43enne ormai privo di vita. Immediatamente ha chiamato i soccorritori, che però all’arrivo non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

Leo Moretti che lascia la moglie e tre figli era molto noto e sul web sono centinaia i messaggi che amici e conoscenti hanno postato per ricordarlo, tra cui il RedTeam Hm 4×4, la squadra agonistica di fuoristrada di cui faceva parte: “Quelle cose che non vorremo mai sentire… quelle notizie che non vorremmo mai dare… purtroppo il nostro caro amico Leo Moretti eri sera ci ha lasciati alla giovane età di 43 anni. Oltre ad un sacco di amici ed appassionati offroad 4×4 lascia la sua famiglia, la moglie e 3 figli siamo senza parole”.