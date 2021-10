Malore improvviso, muore 24enne: la Procura indaga per correlazione col vaccino fatto 10 giorni prima

Un giovane di soli 24 anni è morto improvvisamente dopo 10 giorni dalla prima somministrazione del vaccino Pfizer: la madre presenta denuncia per “fare chiarezza” sulle circostanze che hanno portato al decesso del figlio

Traian Calancea, studente universitario di 24 anni di origine moldava, il 20 ottobre scorso, è stato ritrovato riverso a terra privo vita nella sua casa di Trento, dalla madre Svetlana Rosca, che ha subito lanciato l’allarme. Purtroppo nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 24enne non c’è stato nulla da fare. Traian studiava alla facoltà di Economia di Trento e viveva nella città veneta con la madre ed un fratello più grande.



La donna ha subito presentato una denuncia per accertare le cause della morte del figlio, avvenuta 10 giorni dopo l’inoculazione della prima dose del vaccino Pfizer. Secondo la mamma infatti il figlio era “un ragazzo sportivo” e non aveva problemi di salute, ed è fermamente decisa a volere “fare chiarezza” sulle circostanze che hanno portato il figlio alla morte. La famiglia del giovane nel procedimento sarà rappresentata dagli avvocati Renate Holzeisen e Alessandro Fusillo.

La Procura a seguito della denuncia ha quindi aperto un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte e disposto l’esame autoptico, da cui sarebbe emerso che Traian è deceduto per emorragia cerebrale. La Procura di Trento sarà la prima ad indagare su una possibile correlazione tra un decesso e la vaccinazione anti-Covid.

A seguito dell’apertura dell’inchiesta, il funerale, previsto per lunedì scorso, è stato sospeso per permettere al medico legale di procedere con l’autopsia.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/