Malore improvviso. Muore a 30 anni tre giorni dopo il suo matrimonio, il marito: “Mara stava bene”

È quanto ha raccontato al Resto del Carlino Alessandro Baldelli, marito di Mara Angelini, di 30 anni, morta a causa di un aneurisma. La giovane donna viveva a Gabicce e lavorava a Cattolica come segretaria della Fisiolab. La coppia era convolata a nozze sabato 5 novembre, 48 ore dopo però arriva il malore improvviso, quindi la corsa disperata all’ospedale di Pesaro, dove è arrivata in condizioni gravissime, poi il giorno seguente il decesso. Mara Angelini,

“Stavamo insieme da alcuni anni – racconta al Resto del Carlino il marito – e sabato ci siamo sposati con una cerimonia intima in Comune a Vallefoglia. Avevamo in programma di organizzare una grande festa a maggio. Mara stava bene, quello era il giorno più bello della sua vita e non la smetteva più di sorridere: non c’era nulla, in lei, che potesse far presagire quello che sarebbe accaduto”.

Il marito aggiunge: “Lunedì mattina Mara ha iniziato a sentirsi male e perdere conoscenza. “Eravamo insieme nel letto, attorno alle 7, a un certo punto mia moglie ha iniziato a sentirsi male ed ha perso conoscenza. Ho chiamato il 118, e l’abbiamo accompagnata in pronto soccorso, ma in quel momento pare che fosse già entrata in coma”.

I medici hanno parlato di un aneurisma all’arteria femorale. “A quanto pare, almeno stando a quello che ci è stato riferito, – prosegue Baldelli – non ci sarebbe stato alcun modo di prevedere questo esito, nemmeno con esami approfonditi. Anche perché, da quel che so, non c’erano stati sintomi precedenti. Ancora non riesco a realizzare appieno quello che è successo”.

Mara era conosciuta e stimata e alla notizia della morte sui social si sono susseguiti tanti messaggi di cordoglio.