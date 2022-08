Malore improvviso: muore a 32 anni l’attrice Charlbi Dean, protagonista di “Triangle of Sadness” Palma d’Oro a Cannes

Morta a 32 anni l’attrice Charlbi Dean, protagonista di “Triangle of Sadness” Palma d’Oro a Cannes: è stata colta da un malore improvviso

E’ morta a New York a soli 32 anni per un malore improvviso la modella e attrice sudafricana Charlbi Dean. La notiziaè stata resa nota da sito Deadline. La protagonista di “Triangle of Sadness” oltre a recitare nel film di Ruben Östlund, vincitore della Palma d’Oro a Cannes al fianco di Harris Dickinson e Woody Harrelson, è apparsa anche in produzioni come Spud, Death Race 3: Inferno, Blood in the Water e Don’t sleep.



Charlbi Dean era nata a Cape Town il 5 febbraio del 1990 e aveva debuttato al cinema nel 2010 in Spud. Prima di recitare con Harris Dickinson e Woody Harrelson nella feroce satira del capitalismo firmata da Ruben Östlund, Charlbi si era fatta notare per la parte di Syonide, un personaggio ricorrente nella serie basata sui fumetti DC Comics ‘Black Lightning’ su CW.

Nel film Triangle of Sadness l’attrice interpreta la modella Yaya, fidanzata di Carl, anche lui modello. I due vengono invitati gratis a partecipare a una lussuosa crociera nel Mediterraneo in cambio della pubblicità social che possono offrire in qualità di influencer. Ma le cose non andranno per il verso giusto.

Il film che sarà proiettato al Toronto Film Festival e al New York Film Festival, uscirà nelle sale americane ad ottobre.