Malore improvviso. Muore a 47 anni Roberta Tana, la manager che lanciò i locali di Flavio Briatore

Roberta Tana, ballerina e manager dello spettacolo che lanciò i locali di Flavio Briatore è deceduta a causa di un un malore improvviso



È successo domenica 11 a Milano, dove viva da anni. Roberta Tana, originaria di Vasto in provincia di Chieti è morta a soli 47 anni a causa di un malore improvviso che non le ha lasciato scampo. Per anni accanto a Flavio Briatore come “hospitality manager” del Twiga e del Billionaire, un ruolo che in un’intervista al Corriere dello Spettacolo ha definito: “Coccolo il cliente, lo faccio sentire a casa propria, soddisfo ogni sua volontà e desiderio”.

Roberta Tana era nata a Vasto ed aveva iniziato come ballerina classica, studiando anche alla Royal Academy di Londra. Poi il lavoro in tv nei corpi di ballo dei programmi del sabato sera di Rai e Mediaset, e anche una partecipazione alla finale di Miss Italia nel 1993. Quindi la svolta dopo l’incontro con Briatore che gli affida l’organizzazione degli eventi nei suoi locali di Forte dei Marmi e Porto Cervo. Un’attività che proseguirà anche al Pineta di Milano Marittima. “Mi meraviglia vedermi ancora in gioco front-line e non sapere a chi passare le consegne di questo mio lavoro — spiegava qualche anno fa —. Dopo un mese mollano tutte e tutti: non reggono lo stress, la frenesia, la pressione. Nell’immaginario c’è che questo è un mondo semplice, tutto ostriche e champagne; se vuoi viverlo da professionista, la realtà non è questa”.

Il sindaco di Vasto Francesco Menna la ricorda in un post: “Cara Roberta, ora che abiti quell’altrove di pace senza fine, aiutaci, con le tue carezze, a ricercare la tua bontà e la tua bellezza e, nel tuo ricordo, ad essere migliori!”. I funerali si terranno mercoledì 14 dicembre, alle 15.30, nella parrocchia di San Paolo apostolo a Vasto.