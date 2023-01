Malore improvviso, muore a 48 anni la speaker radiofonica Lucia Campoli

La speaker radiofonica Lucia Campoli è morta a 48 anni, a causa di un malore improvviso

Il decesso si è verificato sabato 14 gennaio scorso in un’abitazione di Casamari, in provincia di Frosinone. Lucia Campoli originaria di Veroli, si trovava a casa quando è stata colta da un malore improvviso. Subito soccorsa è stata portata all’ospedale “Spaziani” di Frosinone dove i medici hanno tentato di tutto per salvarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso”. Lucia Campoli aveva iniziato a lavorare in radio da quando era bambina ed oltre a essere voce di Radio Cassino Stereo, si era fatta apprezzare come presentatrice di “Gallinarock”.

Enzo Pagano, editore di Radio Cassinok Stereo, sui social l’ha ricordata così: “Il nostro Signore nel giardino del Paradiso mette solo i fiori più belli. Devo pensare a questo perché la mia anima possa trovare un minimo di pace ora che Dio ha chiamato in cielo uno dei “fiori” più belli che abbia mai conosciuto”.

Anche Luigi Vacana, ideatore di Gallinarock, ha voluto ricordare Lucia: “Il cielo da oggi parlerà con la sua voce. Speaker delle maggiori radio, presentatrice e sorellina del GallinaRock. Il sorriso di Lucia brillerà per sempre, è già la stella più bella”.

I funerali di Lucia Campoli si terranno lunedì 16 gennaio alle ore 11.00 a Casamari.