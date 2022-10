Malore improvviso. Muore a 49 anni l’imprenditore Parisotto: godeva di ottima salute, praticante di sport e sci

Un malore improvviso ha stroncato la vita del 49enne Andrea Parisotto, imprenditore affermato, presidente dello Sportsystem e del Museo dello Scarpone

Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 13 ottobre, in zona Mercato Vecchio a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove l’imprenditore 49enne era residente. Secondo il comunicato ufficiale, Andrea Parisotto ha accusato un malore improvviso, subito soccorso è stato portato d’urgenza in ospedale, ma nonostante i vari tentativi dei medici di rianimarlo, l’uomo è deceduto.

Familiari e conoscenti sono sotto choc per l’accaduto, Parisotto infatti, oltre alla giovane età, godeva di ottima salute ed era un amante dello sport e del vivere sano. Il 49enne era un assiduo praticante di sport outdoor e sci, era stato nel Consiglio di amministrazione di Scarpa nonché presidente della filiale americana per diversi anni, poi aveva deciso di creare una propria holding, la Ap8 Invest Srl Holding Company, con l’obiettivo di voler “seminare benessere e investire in bellezza”.

Parisotto fino al 2018 aveva lavorato all’interno dell’azienda di famiglia Scarpa riscontrando l’affetto e la stima di numerosi collaboratori e residenti della zona, poi ad aprile del 2021 era stato nominato presidente dell’Associazione dello Sportsystem e della Fondazione del Museo dello Scarpone.

Era stato anche presidente della filiare americana di Scarpa per diversi anni e aveva poi aperto la Ap8 Invent Srl Holding Company, società di investimenti con specializzazione nello sviluppo di piccole imprese.

Il sindaco Adalberto Bordin ha voluto ricordare Parisotto così: “Sono attonito e scosso per questa tristissima notizia, innanzitutto perché parliamo di un padre di famiglia di soli 49 anni. A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo quindi il cordoglio alla famiglia per l’improvvisa e inaspettata scomparsa di una figura dedita, appassionata e sempre disponibile. Di Andrea non posso che sottolineare le doti professionali e strategiche che ho potuto apprezzare in diverse occasioni, a partire dal suo più recente incarico come presidente dell’associazione Sportsystem – la realtà che agisce per lo sviluppo della cultura industriale e imprenditoriale del territorio – e del Museo dello Scarpone e della calzatura sportiva, nominato lo scorso anno”.