Malore improvviso. Muore a 51 anni il giornalista Matteo Incerti, scrittore e attivista 5 Stelle

Un malore improvviso ha stroncato a 51 anni la vita del giornalista Matteo Incerti: in lutto il mondo della stampa

Il giornalista Matteo Incerti, è morto ieri a51 anni, a causa un malore improvviso mentre si trovava in Canada per presentare uno dei suoi libri dal titolo “I pellerossa che liberarono l’Italia”. La notizia della sua morte è arrivata nella tarda sera di sabato e ha il mondo del giornalismo a quello della politica e non solo che lo hanno conosciuto dal lato professionale ed umano.



Incerti è stato un giornalista free-lance, ed aveva collaborato con diverse testate nazionali, ma molti lo ricordano col microfono in mano a girare nella sua città rigorosamente in bicicletta, intento a fare interviste per Radio Bruno.

Ma non solo giornalismo, Incerti si è occupato di politica, noto soprattutto per il suo attivismo nel MoVimento 5Stelle. È stato uno dei grillini della prima ora in Emilia e in tutta Italia, fin dai primi V-Day nel 2009, lanciandosi nell’avventura con l’amico Beppe Grillo.

Dopo il boom elettorale, il movimento gli aveva affidato il ruolo, mantenuto fino ad oggi di portavoce del M5s del gruppo parlamentare, tant’è che in molti lo volevano tra i prossimi candidati nei collegi reggiani per i Cinque Stelle, ma lui ha subito smentito: “No no non ci penso proprio, ho un viaggio già prenotato per il Canada. Vado in Ontario e vi saluto…”. Purtroppo non è più tornato da vivo.