Malore improvviso. Muore a 52 anni il figlio di Achille Occhetto: “Se ne va un pezzo della mia vita”

“Mio figlio Malcom è stato stroncato da un infarto a Las Palmas. Lo comunico impietrito e con indicibile dolore ai suoi amici con questa immagine di vita”

Con queste tristi parole, accompagnate da una foto pubblicata sul profilo Facebook, Achille Occhetto ha annunciato la morte di suo figlio Malcom. Secondo le prime notizie, Malcom che aveva 52 anni, sarebbe morto a causa di un malore improvviso mentre era a Las Palmas. “L’ho visto l’ultima volta il 25 settembre, siamo andati a votare, ha aggiunto Achille – poi l’ho salutato alla stazione di Grosseto”.

Malcom era andato a Las Palmas, nelle Canarie, per raggiungere il fratello Massimiliano e gestire con lui la libreria di famiglia. “Fra poco avrei dovuto mettermi in viaggio anche io, per andare a trovarli, ha aggiunto Achille – “era un figlio e questo è sufficiente. Ogni altra parola è diminutiva. Se ne va un pezzo di vita”, Sotto il post decine i commenti di cordoglio tra cui Goffredo Bettini, Piero Fassino, Antonio Bassolino, Gianni Cuperlo, Esterino Montino. Ma anche Stefania e Bobo Craxi.