Malore improvviso, muore a 55 anni il saccense Roberto Scaglione: Tv e radio siciliane a lutto

È morto colto da un malore improvviso all’età di 55 anni, il saccense ma palermitano d’adozione Roberto Scaglione

Il mondo delle radio e televisioni locali siciliane è a lutto, Roberto Scaglione, storico tecnico di radio e tv, è deceduto nella giornata di ieri a causa di un infarto improvviso, mentre era nella sua abitazione di Palermo.

Scaglione, era nato a Sciacca, ma in conseguenza del suo lavoro si ara trasferito a Palermo, dove da anni lavorava per Tele One. E’ stato capostruttura tecnico di un gruppo siciliano comprendente 4 Tv – Siciliamedia Tv e 2 Radio – Studio DX, oltre ad avere lavorato in radio come speaker. Protagonista della stagione d’oro dell’emittenza radiotelevisiva siciliana, continuava ad essere un punto di riferimento per le produzioni di qualità.

Tanti i messaggi di cordoglio e affetto sui social e grande sgomento anche nel mondo del giornalismo, dove Roberto Scaglione era conosciuto e benvoluto da tutti.