Malore improvviso: muore Agostino Messina di 40 anni, vigile del fuoco di Partanna in servizio a Lampedusa

I colleghi che lo aspettavano lo all’adunata mattutina dell’alba, lo hanno trovato morto nel suo letto



L’ennesima tragedia si è verificata all’alba di questa mattina, 1 febbraio, all’interno della caserma dei Vigili del fuoco di Lampedusa. A perdere la vita è stato Agostino Messina 40 anni, originario di Partanna, in provincia di Trapani. L’uomo che da poco era stato affidato al distaccamento dei vigili del fuoco di Lampedusa, era atteso per la classica adunata ma non si è presentato e i colleghi allarmati, sono andati a controllare al corpo di guardia dove hanno fatto la tragica scoperta: il 40enne era morto, a causa di un arresto cardiaco fulminante. Qualche collega lo aveva visto prima dell’adunata in bagno, poi forse perché si è sentito male è tornato in branda dove è avvenuto il decesso.

Il 5 novembre 2019 Agostino Messina si Facebook aveva postato una frase di un pompiere che oggi appare come un triste presagio: “Se un domani non dovessi più tornare racconta a tutti del mio amore esagerato per questa divisa e che sono diventato ciò che sognavo da bambino. Racconta di come mi facesse sentire aiutare gli altri e salvare le vite altrui, del mio orgoglio nel vedere operare i colleghi nei servizi in tv. Non mi è mai interessato guadagnare di più, non lo capiranno mai quanto valiamo. Racconta anche di quanto ero felice di avere fratelli e non semplici colleghi. Racconta che ero e sarò per sempre semplicemente un vigile del fuoco”.

I colleghi lo descrivono come uno che amava molto il suo lavoro, passione che si può evincere anche visitando i suoi profili social. La salma di Agostino Messina, in attesa dell’arrivo dei parenti, è stata sistemata all’interno della palestra del distaccamento di Lampedusa.