Malore improvviso: muore l’imprenditore Andrea Riello titolare dell’omonima azienda. Aveva 60 anni

Un malore improvviso mentre era nella sua azienda: è morto così l’imprenditore veronese ed ex presidente di Confindustria Veneto Andrea Riello



Il decesso è avvenuto nella mattinata di oggi martedì 13 settembre, a Minerbe (Verona), nella sede della Riello Sistemi Spa, la società fondata dal padre Pilade nel 1963 della quale era alla guida.

Andrea Riello aveva 60 anni e questa mattina si trovava come sempre nell’ufficio della sua azienda, la Riello Sistemi Spa, quando è stato colto da un malore improvviso che non gli ha dato scampo. Riello è stato subito soccorso, ma tutte le procedure per rianimarlo sono risultate inutili, l’imprenditore è morto pare a causa di un infarto fulminante.

Andrea Riello era al capo della Riello Industries, fondata dal padre Pilade e che poi ha visto i figli Giuseppe, Pierantonio, Nicola e appunto Andrea essere portata avanti con la stessa vocazione imprenditoriale. Dai primi anni ‘90, Andrea è stato anche impegnato in attività associative in Confindustria: tra le altre, dal 2000 al 2004 è stato presidente di Ucimu, l’associazione nazionale di categoria che riunisce i costruttori di macchine utensili, e dal 2002 al 2004 è stato al vertice di Federmacchine, la federazione nazionale di Confindustria che riunisce le undici associazioni di categoria dei costruttori di macchinari. Nel maggio 2005 è eletto alla guida di Confindustria Veneto, carica che ha ricoperto fino a gennaio 2009.