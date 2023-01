Malore improvviso. Muore Lisa Marie Presley l’unica figlia di Elvis. Aveva 54 anni

Un malore improvviso ha stroncato la vita a 54 anni di Lisa Marie Presley, l’unica figlia di Elvis. Aveva seguito le orme di suo padre, leggenda del rock ‘n’ roll, pubblicando alcuni album e dedicando la sua vita alla musica

BREAKING: Lisa Marie Presley, Daughter of Elvis and Priscilla, Dead at 54: 'The Most Strong and Loving Woman' https://t.co/xSH427Mj6F — People (@people) January 13, 2023

Lisa Marie Presley, figlia di Elvis Presley, è morta a 54 anni in ospedale dove ieri mattina era stata ricoverata per un attacco di cuore. A dare la notizia è stata la madre, Priscilla,sul sito web americano People. “È con grande dolore che devo condividere la devastante notizia che la mia cara figlia Lisa Marie è morta”.

Lisa Marie che aveva seguito le orme del padre e faceva la cantante, era stata ricoverata in condizioni critiche in ospedale a ca usa di un infarto improvviso e le era stato indotto il coma. La madre Priscilla aveva chiesto ai social media di starle vicino “nelle loro preghiere”. Come ha scritto TMZ, la donna è stata soccorsa e assistita dai paramedici nella sua casa di Calabasas, in California, dopo essere stata colpita da un infarto.

Prima di essere trasferita, i medici specialisti sono riusciti a ripristinare il polso della cantante e, una volta arrivata in ospedale, la sua vita è stata assistita con un pacemaker. Purtroppo nonostante le cure la cantante è deceduta.

Questa settimana, la figlia della star del rock and roll è stata al gala dei Golden Globes con la madre, Priscilla Presley, che accompagnava l’attore Austin Butler, uno dei premiati della serata per l’interpetazione del ‘re del rock and roll’ in ‘Elvis’, il film di Baz Luhrmann. Lisa Marie Presley era l’unica figlia dell’iconico cantante e madre di quattro figli, tra cui l’attrice e regista americana Riley Keough. La Presley ha seguito le orme del padre e nel 2003 ha pubblicato il suo primo album, “To Whom it May Concern”, a cui sono seguite altre due produzioni, ma non ha più pubblicato un nuovo album dal 2012.