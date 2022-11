Malore improvviso. Muore un 59enne: si accascia mentre è nel Tribunale di Marsala testimone in un processo

Non si arrestano le morti per “malori improvvisi”, ieri un 59enne testimone in un processo nel Tribunale di Marsala è deceduto a causa di un infarto fulminate

E’ accaduto nella giornata di ieri venerdì 4 novembre all’interno di un’Aula del Tribunale di Marsala. La vittima è un uomo di 59 anni di cui non state rese le generalità. L’uomo era stato chiamato per testimoniare in un processo, ma mentre era in attesa di essere ascoltato, ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra ed in attesa dell’arrivo dell’ambulanza, gli è stato praticato un primo massaggio cardiaco.

Il 59enne è stato subito soccorso e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” della Città, dove giunto in condizioni disperate, è deceduto poco dopo l’arrivo a causa di un arresto cardiaco.