Malore improvviso, muore una mamma di 23 anni: lascia una bimba di due anni

Sofia Costantino una giovane di appena 23 anni è deceduta a causa di un malore improvviso. Lascia una bambina di due anni

La tragedia si è consumata nella giornata di ieri a Termini Imerese, cittadina a pochi chilometri da Palermo. Secondo quanto emerso, Sofia Costantino sarebbe morta improvvisamente, stroncata da un malore, mentre si preparava per andare al lavoro.

La giovane, che era mamma di una bambina di appena due anni, per via del suo lavoro, in città era molto conosciuta, aveva infatti lavorato come banconista nei più noti bar della cittadina, dal Gran Caffè Operà al Bar Milano.

La notizia della morte improvvisa in città si è diffusa rapidamente e i social sono stati invasi messaggi di dolore e cordoglio per la perdita di una ragazza definita da molti solare. Nella bacheca del suo profilo Facebook tra i tanti messaggi si legge: “Non riesco ancora a crederci, la vita è ingiusta. In queste circostanze non c’è un filo su cui parlare, soltanto un grandissimo silenzio e dolore veglia sulla tua famiglia e sopratutto per la piccolina angelo bellissimo”.