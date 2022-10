Malore improvviso. Noto conduttore radiofonico muore mentre trasmette in diretta: aveva 55 anni

Tim Gough, dj inglese 55enne, è morto in diretta mentre trasmetteva il suo programma alla radio Gen X Radio Suffolk



Tim Gough, dj britannico di 55 anni, intorno alle 7.50 di lunedì 24 ottobre, è morto all’improvviso, mentre trasmetteva in diretta radiofonica dal suo studio di casa. Gough conduceva il programma mattutino a Gen X Radio Suffolk, ed è deceduto, secondo le prime ricostruzioni, a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. La puntata era già iniziata da circa un’ora quando si è interrotta in modo brusco ed è stata seguita da un silenzio assordante. È così che il pubblico inglese in ascolto ha scoperto il decesso in diretta dell’uomo.

Questo il comunicato stampa della stazione radiofonica GenX Radio Suffolk: “È con il cuore afflitto che dobbiamo informarvi che il nostro caro amico e conduttore del mattino Tim Gough è morto questa mattina mentre presentava il suo programma. Il nostro amore va alla sua famiglia, al figlio, alla sorella, al fratello e alla mamma. Tim stava facendo ciò che amava”.