Malore improvviso. Paolo Martinelli 44 anni trovato senza vita nel letto dalla mamma: morto nel sonno

Ancora un malore improvviso in una persona sana e ancora in giovane età: Paolo Martinelle di 44 anni trovato morto nel letto

È accaduto poco prima delle 9 di ieri mattina, a Porto Sant’Elpidio in provincia di Fermo. A trovare Paolo Martinelli, 44 anni, riverso sul letto ormai senza vita, è stata la mamma preoccupata perché il figlio non si era ancora alzato per andare al lavoro ed era andata a svegliarlo. La donna ha subito chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati gli uomini del 118, ma purtroppo per il 44enne non c’era più niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che certificarne la morte.

Secondo quanto dichiarato dalla mamma, Martinelli non aveva problemi di salute e non aveva mai accusato malesseri nei giorni precedenti, per cui l’ipotesi più accreditata per il decesso è che il 44enne sia stato colto da un malore improvviso.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione e per chiarire le cause di una morte che per i tantissimi che conoscevano il 44enne è parsa inaccettabile, è stato disposto il trasferimento della salma all’obitorio di Fermo dove sarà eseguita l’ispezione cadaverica. Per i funerali, la famiglia dovrà aspettare il nulla osta per la riconsegna del corpo dell’amato Paolo, per poi fissare la data dele esequie.

La notizia della sua morte è volata dalla palazzina in cui Martinelli abitava coi suoi genitori, sulla frazione di Casette d’Ete e sulla comunità, lasciando ovunque sgomento, dolore e incredulità. Martinelli era un grafico pubblicitario, aveva avviato un’agenzia proprio a Casette, per poi trasferirsi a Porto Sant’Elpidio. In seguito ad alterne vicende, aveva deciso che fosse tempo di cambiamenti e adesso lavorava in un’azienda della zona. La Cna di Fermo lo aveva eletto primo presidente del gruppo Giovani Imprenditori, “un ruolo che rivestiva con entusiasmo, con l’obiettivo di contribuire alla crescita professionale e culturale delle nuove imprese del territorio, partecipando sempre attivamente a incontri e approfondimenti, anche fuori dalle Marche. Successivamente – è il commosso ricordo dei vertici e del personale della Cna – ha rappresentato anche il settore Grafica e Stampa nella presidenza provinciale e nei gruppi di lavoro regionali e nazionali”. Cordoglio per la scomparsa improvvisa del 44enne è stato espresso anche dal sindaco Alessio Pignotti.