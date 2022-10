Malore improvviso. Pasticciere palermitano 35enne muore mentre entra in auto: lascia moglie e 3 figli

Un altro malore improvviso ha stroncato la giovane vita di un pasticciere di 35 anni che lascia la moglie e tre figli



La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi mercoledì 26 ottobre in via Salemi, a Marsala. La vittima è Giovanni La Barbera, pasticciere originario di Palermo, ma sposato con una Marsalese. La coppia ha tre figli. Secondo il racconto dei testimoni, l’uomo era appena uscito dal bar “Esmeraldos” dove aveva consumato un caffè ed è andato nella sua auto, ma non appena seduto ha avuto un malore improvviso. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato un passante che ha notato l’uomo privo di sensi all’interno del suv blu e ha chiamato i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 188, ma nonostante i medici hanno tentato di rianimare il 35enne, per lui non c’era più nulla da fare. I rilievi sono stati eseguiti da polizia e carabinieri.