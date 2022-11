Malore improvviso per una 48enne: “Vado a letto”, dopo pochi minuti il marito la trova morta. Inutile l’intervento del 118

Ancora un decesso per malore improvviso: 48enne trovata morta a letto dal marito



É accaduto la sera del 2 novembre 2022 in strada ex Provinciale Romana 181, a Moglia, nel Mantovano. La vittima è Micaela Azzoni di 48 anni che lascia oltre al marito di 51 anni, anche due figlie, Giulia di 22 anni e Martina di 18. La donna che lavorava nel caseificio di famiglia, mercoledì sera dice “Vado a letto”, pochi minuti dopo il marito, Simone Molinari la raggiunge ma la trova esanime sul letto.

Immediatamente la famiglia chiama il 118 e in attesa dell’ambulanza una delle figlie prova a praticare il massaggio cardiaco, avendo nozioni di pronto soccorso. All’arrivo dei soccorritori, però, non c’è stato nulla da fare: Micaela era già morta per arresto cardiocircolatorio. Il medico legale che ieri ha ispezionato il corpo, ha chiesto l’autopsia ed ora si indaga sulle cause del decesso.

La salma, dalla camera ardente dell’ospedale Montecchi di Suzzara, è stata portata all’obitorio di Mantova dove si cercherà di fare luce sulle cause della morte. La 48enne lavorava a Coazze, col fratello Gianluigi, nel caseificio Azzoni, avviato da loro stessi, nell’ estate 2018. Il caseificio lavora il latte appena munto nella stessa azienda agricola. Profondo il lutto a Coazze, Zovo, Moglia, San Benedetto Po, Pegognaga e i comuni della zona dove la donna, insieme alla famiglia, era nota.