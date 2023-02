Malore improvviso. Si alza e trova il figlio 30enne morto nel letto: disposta l’autopsia

Un giovane di 30 anni è stato trovato morto nel letto di casa dalla mamma colto da un fatale malore improvviso: disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

La scoperta è stata fatta intorno alle 8 di martedì 14 febbraio nell’abitazione della vittima, in via Pasini a Schio, piccolo centro in provincia di Vicenza. Matteo Stella, di soli 30 anni, che viveva da solo, è stato trovato morto nella sua casa dalla madre Luciana Carpi, consigliera comunale di maggioranza di Schio, che era andata a trovarlo, perché dopo avere provato diverse volte a contattare il figlio al telefono, non riceveva risposta. La donna non appena è entrata nell’abitazione, ha trovato il figlio ancora nel letto, ma senza vita. Immediata è comunque partita la chiamata ai soccorsi, ma per il 30enne non c’e stato nulla da fare.

Secondo i sanitari, il decesso è stato causato da un malore improvviso, il giovane stava bene e non aveva mai auto avvisaglie che potesse avere problemi di salute. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Schio, che hanno svolto i rilievi, ma a stabilire le causa esatta del decesso sarà l’autopsia.