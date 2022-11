Malore improvviso. Studente di 17 anni trovato morto nel suo letto: disposta l’autopsia

Studente di 17 anni muore in casa nel sonno per un malore improvviso, la preside della scuola lo ricorda: “Un giorno triste”

Ancora un decesso di un giovanissimo a causa di un malore improvviso. La vittima Gigi P., 17enne di Bari che frequentava il secondo anno dell’indirizzo ottico all’istituto Majorana di Bari. Secondo le prime informazioni il ragazzo sarebbe stato trovato senza vita nel suo letto e stato comunque trasportato all’ospedale San Paolo della città, dove i medici non hanno potuto fare altro che costarne il decesso. La Procura ha disposto l’autopsia per verificare le cause del decesso.

A darne notizia è la stessa scuola del quartiere San Paolo, con un post sui social: “È un giorno davvero triste per la nostra comunità scolastica, che sconvolta dalla notizia si stringe alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita di Gigi”, ha scritto la preside Paola Petruzzelli aggiungendo: “Stamattina è stato molto triste arrivare a scuola e sapere che un nostro alunno è volato in cielo per un infarto fulminante. Una vita di sorrisi, traguardi, sfide, amori che non ci saranno. Addio sfortunato ragazzo, che possa accoglierti la tua adorata mamma. Noi tutti siamo vicini alla tua famiglia, già provata da tanto dolore”.