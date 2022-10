Malore improvviso. Studentessa 24enne muore nel sonno: da poco si era laureata in lingue all’Università di Trieste

Daria Visentin di appena 24 anni, appena laureata, è stata trovata senza vita nella sua camera a causa di un malore improvviso. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 27 ottobre

La tragedia si è consumata nella notte tra sabato 22 e domenica 23 ottobre, nell’abitazione della famiglia a Falzè di Trevignano in provincia di Treviso. La ragazza che dopo la laurea in lingue a Trieste era tornata nel suo Paese dove stava progettando il suo futuro, sabato sera era andata ad una festa, finita la quale è rientrata normalmente a casa. Ma il mattino seguente non si è più svegliata e i genitori non vedendola uscire dalla sua camera, sono entrati ed hanno fatto la terribile scoperta. La ragazza è morta a causa di un malore che non le ha dato scampo.

Una morte improvvisa in una giovane senza nessun problema di salute, che ha gettato nel dolore la mamma Cristina, il papà Livio, la sorella Chiara, nonna Liliana, il fidanzato Michele, amici e parenti tutti, sconvolti per una morte inspiegabile. La famiglia Visentin è molto conosciuta a Falzè, il papà di Daria gestisce una nota falegnameria in zona industriale a Trevignano e la giovane faceva parte dell’associazione Ivb VocalMusic School di Montebelluna che, su Facebook, ha voluto salutarla con queste parole: “La nostra storica allieva D’Aria (Daria Visentin) è volata in cielo e sarà sempre parte dei nostri cuori. Buon viaggio anima pura”. I funerali saranno celebrati giovedì 27 ottobre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Falzè a Trevignano.