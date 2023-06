Malore improvviso subito dopo cena: 38enne muore nonostante l’arrivo del 118. Lascia moglie e 2 figli piccoli

Ha perso i sensi nel giardino di casa subito dopo cena e nonostante i soccorsi immediati Danilo Golè è deceduto

La tragedia è accaduta giovedì 22 giugno, poco prima delle 21, nella sua abitazione della frazione Monastero. La vittima è Danilo Golè di 38 anni è morto secondo i primi riscontri, a causa di aneurisma aortico. L’uomo subito dopo cena è stato colto da un malore improvviso e una vicina, in attesa dell’arrivo del 118 gli ha praticato il massaggio cardiaco, poi l’équipe medica, arrivata poco dopo ha tentato di tutto per rianimare il 38enne, ma è risultato inutile.

Golè Originario di Costigliole Saluzzo, ma di famiglia del Monastero, aveva frequentato l’Azienda di formazione professionale (Afp) a Dronero e da giovane, aveva lavorato in proprio come elettricista. In seguito era stato assunto come operaio alla “Giordano Poultry Plast” di Caraglio, dove colleghi e amici lo ricordano per le grandi doti umane e professionali. “La notizia ha sconvolto e addolorato tutti – dice l’amministratore delegato, Oscar Giordano -. Ieri aveva fatto normalmente il suo turno, all’uscita ci eravamo salutati, era cordiale come sempre. Un grande lavoratore, preciso, puntuale, affidabile. A nome dell’azienda e dello staff, rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari. Cercheremo di aiutarli ad affrontare questo drammatico momento”.

Golè lascia la moglie Francesca Mattalia (dipendente alle Poste di Cervasca, portalettere in valle Grana), i figli Giorgia, 9 anni e Andrea di 5 anni, i genitori Aldo e Rosanna, le sorelle Sara e Fabiana, i suoceri Celestino e Germana. I funerali saranno celebrati oggi sabato 24 giugno, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale frazionale dove poi, alle 20,30, sarà recitato il rosario.