Malore improvviso sul divano di casa: 50enne muore tra le braccia del padre mentre cerca di rianimarlo

Un malore fatale mentre è seduto sul divano di casa, Carmine De Palma, 50 anni appena compiuti, muore tra le braccia del padre

La tragedia si è consumata nella serata di giovedì 23 febbraio a Cavallino-Trepor, in provincia di Venezia. La vittima è un l’ex operaio 50enne Carmine De Palma, che lascia la moglie e una figlia di 15 anni. L’uomo la sera della tragedia, si trovava seduto sul divano in casa del padre, quando improvvisamente è stato colto da un malore. Il padre, un ex infermiere che in quel momento era presente, si è accorto che il figlio stava male ed ha fatto di tutto per rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e Carmine è deceduto tra le sue braccia, probabilmente per un infarto fulminante.

Carmine De Palma ha lavorato per vent’anni in un’azienda vinicola della zona, poi a causa di un problema al piede era stato costretto a fermarsi. Quando la notizia si è sparsa nella piccola comunità, molti amici e quanti lo conoscevano hanno affidato ai social network il proprio commosso ricordo per Carmine, conosciuto da tutti come un grande e serio lavoratore.