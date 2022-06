Malta, dal 13 al 15 giugno Forum Mediterraneo Turismo con il Ministro del Turismo Bartolo e il presidente di MTF Zahra

Conto alla rovescia a Malta per il Forum Mediterraneo del Turismo. Conferenza stampa con il Ministro del Turismo Clayton Bartolo e il presidente di MTF Tony Zahra

Annunciata la schiera di relatori, oltre 80 esperti multidisciplinari e il lancio della Royal Opera House virtuale di Malta. I Tuareg dal deserto del Sahara faranno l’apertura giorno 14 dell’evento che porterà ad un viaggio virtuale: condurrà alla riapertura della Royal Opera House di Malta. Oltre 1000 i delegati di 30 paesi che si ritroveranno all’Intercontinental Centre dal 13 al 15 giugno.

Un momento per riflettere davvero, riqualificare e ripristinare un’attività turistica sostenibile e responsabile in tutta l’area del mediterraneo – dice Tony Zahra, presidente della Fondazione MTF, rappresentante alla Unione Europea delle organizzazioni dei datori di lavoro, promotrice dell’evento.

Il nostro obiettivo – aggiunge Zahra – quello di aumentare il potenziale di crescita del turismo sostenibile in tutta l’area del mediterraneo per trasformare la regione in un’area di pace, cooperazione e prosperità attraverso la cooperazione regionale e progetti concreti che includono iniziative commerciali.

Al Forum dell’Intercontinental verrà affrontato quanto accade nel mondo dal punto di vista di un economista, di un disturbatore, di uno psicologo e di uno storico. Successivamente verranno esplorate tutte le opportunità che stanno nascendo nel settore turistico, ospitalità e viaggi e poi si discuterà di soluzioni innovative e applicazioni tecnologiche per far progredire nuove idee.

Il Forum darà poi alla luce il CERVELLO – il Business Research and Innovation Network, un hub dell’innovazione che sarà l’eredità del lo straordinario evento di quest’anno.

L’attivista per il cambiamento climatico Michael Haddad, dopo aver terminato il suo obiettivo di percorrere 100 km attraverso l’Artico per evidenziare la necessità e l’urgenza di un’azione climatica sarà il primo oratore. Quello che rende Michael eccezionale è che è stato sottoposto a una lesione al midollo spinale che ha lasciato il 75% del suo corpo completamente paralizzato dal petto in giù.

L’ex presidente della Croazia Kolinda Grabar Kitarovic chiuderà la sessione plenaria del Forum. Rajan Datar della BCC e Nikoletta Kritikou di Euronew modereranno i lavori con la partecipazione di Jill Hellman, Chief Innovator & Cornell University Lecturer e Ahmet Biney, produttore cinematografico e narratore. Più 12 Master Class tra cui scegliere.

La professoressa Jill Hellman, Chief Innovator, è una stratega dell’innovazione global, e una relatrice internazionale, specializzata nell’aiutare individui o gruppi di qualsiasi tipo a ripensare ha condotto una sessione di innovazione ispirata a antichi stratagemmi per stabilire obiettivi che saranno ulteriormente discussi durante il Forum. Anche l’emittente BBBC Rajan Datar, che sarà anche uno dei moderatori del forum.

Wir GRUP è orgoglioso di far parte del Mediterranean Tourism Forum dal 2015, con tutti i leader del turismo, dei viaggi e dell’ospitalità in tutto il mondo.

Yasha Chatab (Direttore International Business & Government Relations WIR Group), Preben Wik, Ph.D (Chief Technology Evangelist gruppo WIR)

Condividerò l’ecosistema Metaverso da WIR Group all’MTF 2022 di Malta, il primo paese regolamentato dalla blockchain al mondo.

Malta, per la sua posizione strategica, che l’ha resa crocevia di popoli diversi, è molto bella per quelle spiagge dorate, mare smeraldino, splendide architetture che raccontano delle tante civiltà passate

L’arcipelago maltese in poco più di 300 km quadri racchiude l’infinito. Gli antichi Greci, infatti capirono subito il potenziale di quest’isola che chiamarono Melìte, “dolce”, per via dei numerosi alveari strabordanti di miele dolcissimo.

L’Isola ha mantenuto intatta la sua dolcezza, trasformandola in accoglienza, in quel calore umano che si rintraccia con facilità nel dedalo delle vie delle città o sulle sue spiagge.

Dolce pure il clima con temperature d’inverno mai rigide. Una buona meta per tutto l’anno, perché vanta 3.000 ore di sole che invoglia a partire.

Malta, Gozo e Comino sono le tre isole maggiori dell’arcipelago, una meta perfetta, completa di relax e movida vivace, servizi alberghieri economici, ma all’avanguardia, e soprattutto paesaggi indescrivibili, in cui acque limpide sconfinano nel cielo.