Maltempo e trombe d’aria nel Centro-Nord: Due morti in Toscana, nubifragio a Venezia

Una forte ondata di maltempo si sta abbattendo sul Nord Italia con pioggia, grandine, forte vento e addirittura trombe d’aria in Toscana, Liguria e Veneto.

Peggiore il bilancio per la Toscana dove si registrano due morti a Lucca e a Carrara, in entrambi i casi a causa della caduta di alberi durante i nubifragi. Le due vittime sono state: un uomo in località Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e una donna nel parco La Malfa a Carrara. Altre quattro persone sono state ferite al Camping Italia a Marina di Massa, sempre per cadute alberi. A Firenze due feriti lievi in un’auto vicino allo stadio per la caduta di una pianta, un’altra persona al mercato del Galluzzo è stata colpita da un ramo spezzato dal vento.

Tutto il Veneto è alle prese già dalla scorsa notte con temporali anche di forte intensità, che hanno causato locali allagamenti e l’interruzione di numerose strade a causa degli alberi caduti. Danni anche negli stabilimenti balneari.

Venezia è stata colpita nella tarda mattinata da un forte nubifragio , con raffiche di vento così forti da rovesciare anche i tavolini all’aperto e gli ombrelloni dei caffè in piazza San Marco. Momenti di paura anche al Lido di Venezia, dove il vento ha danneggiato molte strutture all’aperto.