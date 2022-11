Maltempo nell’Agrigentino, pioggia e forte vento: un palo sfonda un’auto in corsa, illesi i passeggeri

È stata una nottata di maltempo in tutto l’agrigentino e nella città dei Templi, un palo della luce ha sfondato il parabrezza di un’auto

Il maltempo, con pioggia abbondante, ma sopratutto raffiche di vento ha flagellato l’Agrigentino, con i vigili del fuoco chiamati in soccorso su una trentina gli interventi. Il fatto più grave, fortunatamente senza feriti, si è registrato nella tarda serata di ieri nella città dei Templi, in via Unità d’Italia, dove un palo della luce caduto per il forte vento ha colpito e sfondato il parabrezza di un’Opel sulla quale viaggiava una coppia che è rimasta miracolosamente illesa. I due occupanti sono stati soccorsi da automobilisti in transito e dal personale di un ristorante vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e sono stati chiamati i tecnici dell’Enel per mettere in sicurezza il palo della luce.

Problemi anche negli altri comuni vicini, da Favara, a Porto Empedocle, a Naro, dove la pioggia e il forte vento, hanno causato disagi. Decine di alberi sono caduti in strada. Il vento ha abbattuto cartelloni stradali e pubblicitari, e sradicato un tetto di un’abitazione a Fontanelle.