Maltempo. Trovato morto a Foggia il vigile del fuoco travolto da acqua e fango mentre soccorreva le auto in panne

È stato ritrovato il corpo del caporeparto dei Vigili del fuoco Antonio Ciccorelli, intervenuto ieri sera insieme ai colleghi per aiutare automobilisti rimasti in panne dopo essere stati sorpresi da una bomba d’acqua abbattutasi nel Foggiano

Secondo le prime notizie, il corpo è stato rinvenuto in un canale che costeggia la statale 89 tra San Severo ed Apricena. Il pompiere faceva parte del gruppo dei Vigili del fuoco partito da Foggia. Antonio Ciccorelli, che avrebbe compiuto 60 anni tra un mese, era a bordo di un fuoristrada insieme a un collega, intervenuti insieme con altri colleghi per soccorre diverse decine di automobilisti rimasti in panne lungo le strade statali e provinciali dopo che una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta dalle 19 circa sulla provincia di Foggia. Ma la forza dell’acqua ha trascinato con se il mezzo. Ciccorelli, è scomparso mentre il collega è riuscito a uscire dal mezzo ed è stato recuperato dagli vigili del fuoco ed è stato trasportato in ospedale a San Severo. Nelle prossime ore sarà dimesso.

Antonio Ciccorelli faceva parte del gruppo dei Vigili del fuoco partito da Foggia per i soccorsi e stava per andare in pensione. Subito sono parte le ricerche, ma le speranze di ritrovarlo in vita si sono spente all’alba, quando, dopo ore di ricerche, è stato ritrovato il corpo in un canale che costeggia la statale 89 tra San Severo ed Apricena, a circa 700 metri dal luogo in cui la piena li ha sorpresi.

La zona più colpita dalla furia dell’acqua è quella compresa tra San Severo, Apricena, Torremaggiore e San Paolo di Civitate. Sul posto sono intervenuti circa 25 i vigili del fuoco partiti in soccorso degli automobilisti in panne, pare 50/60 autovetture. Da Foggia è partito il nucleo fluviale composto da cinque unità, a cui si sono aggiunti uomini dalle sezioni di San Severo, Deliceto, Lucera e San Giovanni Rotondo. Uomini in ausilio sono giunti anche da Bari.