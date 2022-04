Mamma 33enne incinta di 8 mesi muore per un malore improvviso: i medici salvano la bimba che aveva in grembo

Ilaria Callegari è deceduta in ospedale a seguito di un malore improvviso arrivato mentre era in un bar: salvata dai medici la creatura che portava in grembo, fatta nascere d’urgenza con un cesareo

Ilaria Callegari, mamma di 33 anni, incinta all’ottavo mese, di San Pietro Viminario, in provincia di Padova, è deceduta in ospedale dopo 48 ore di coma nella Rianimazione cardiologica di Padova. Lascia il compagno e un’altra figlia. La donna, domenica mattina, mentre stava facendo colazione seduta ad un tavolino di un bar del paese, è stata colta da un malore improvviso, ma ha avuto la forza di alzarsi per andare al bancone e chiedere un bicchiere d’acqua. Ilaria è riuscita a percorrere solo pochi metri, poi è crollata a terra priva di sensi.

I titolari del locale hanno subito chiamato il 118, specificando all’operatore che si trattava di una donna incinta all’ottavo mese e sul posto è stato mandato l’elisoccorso. I medici a bordo dopo averla stabilizzata l’hanno trasportata in ospedale a Padova, dove un’équipe di specialisti, anestesisti e neonatologi della Clinica Ostetrica, con un cesareo d’urgenza l’hanno fatta partorire, anche se con un mese d’anticipo.

La bimba anche se nata alla trentaduesima settimana, è in buone condizioni. Purtroppo nelle ore successive il quadro clinico della 33enne si è aggravato e nella giornata di ieri martedì 26, è deceduta.