Mamma strangola il suo bambino di appena un anno, la nonna arrivata poco dopo chiama i soccorsi, ma per Luca è tardi

Una donna di 45 anni ha ucciso il suo bambino ed ora si trova ora piantonata in ospedale in stato di fermo in attesa di essere interrogata

a tragedia si è consumata intorno alle 9 in via Mezzana a Voghera, in provincia di Pavia. Una donna di 45 anni ha strangolato il suo bambino di appena un anno. Poco dopo nell’abitazione è arrivata la nonna del bambino, madre della donna, che ha visto il nipotino inerte e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del piccolo Luca. Al momento della tragedia la donna era in sola in casa con il figlio da circa un’ora, dopo che il compagno era uscito per andare al lavoro.

All’arrivo dei carabinieri la donna, che lavora come impiegata, ha ammesso di aver ucciso il figlio, poi ,è stata trasportata per accertamenti all’ospedale Policlinico San Matteo e ricoverata in psichiatria. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la procura di Pavia. La donna che al momento è sotto choc, si trova in stato di fermo e non appena si sarà ripresa, verrà interrogata.