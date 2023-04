Mamma travolge ed uccide la figlia di 7 anni mentre fa retromarcia: inutili i soccorsi

Aurora, una bambina di appena 7 anni non ancora compiuti è stata travolta e uccisa dall’auto guidata dalla madre mentre eseguiva la retromarcia

La tragedia si è consumata intorno alle 16.15 di ieri, sabato 22 aprile, in via Emilio Buccafusca, a Casalnuovo, un Comune che si trova alle porte di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Aurora, una bambina di sette anni è stata investita dalla Audi A3 guidata da sua madre che, mentre eseguiva uan manovra in retromarcia, l’ha colpita in pieno. La donna avrebbe perso il controllo dell’auto durante la manovra e nell’incidente è rimasto ferito in modo non grave anche un conoscente della famiglia, che era in strada accanto alla bambina.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 ma per la piccola non c’e stato nulla da fare. In un primo momento alcuni testimoni hanno raccontato che “È stata investita da un’auto pirata, un uomo l’ha travolta e poi è fuggito dopo l’investimento”, facendo scattare una caccia alla vettura. Ma non appena i Carabinieri hanno iniziato a eseguire i rilievi, la tragica verità è emersa in tutta la sua drammaticità: la morte della piccola è stata causata da un errore della mamma. La salma della bambina è stata sequestrata, così come l’auto, che sono a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola per tutti gli accertamenti del caso. Verrà disposta un’autopsia e rilievi sull’auto per capire se ci sia stato un improvviso guasto tecnico o se la donna ha perso il controllo del mezzo indipendentemente da cause tecniche.

Sull’asfalto qualcuno ha voluto lasciare un fascio di fiori. Un gesto di cordoglio e di pietà, dopo una tragedia della strada che ha provocato due vittime: la bimba e la stessa madre che avrà rimorsi per tutta la vita. Il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia che della sicurezza stradale ne ha fatto una delle priorità della sua azione amministrativa.ha commentato: “una preghiera per questo piccolo angelo”.