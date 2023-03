Mamma trova il figlio 31enne morto nel letto per un malore improvviso: disposta l’autopsia

È andato a dormire dicendo “Sono stanco, non mi svegliare presto”, la mattina seguente la madre lo trova morto nel letto: Angiolo aveva appena 31 anni

L’ennesima tragedia per una morte improvvisa è accaduta nella mattinata di ieri, lunedì 20 marzo, in una abitazione in via Ugo Maria Palanza, nel centro di Avezzano, in provincia dell’Aquila. L’ennesima vittima di un malore improvviso è Angiolo Faenza, 31 anni, trovato morto nel suo letto. E’ stata la madre, che rientrata dal lavoro, ha fatto la tragica scoperta: il figlio era sul letto senza vita. Il 31enne la sera prima stava bene e prima di andare a dormire aveva anche chiesto di non volere essere svegliato presto perché si sentiva stanco. La donna ha subito chiamato il 118, ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il 31enne era già morto e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo del personale sanitario.

Per chiarire le cause del decesso, nell’abitazione è arrivato anche il reparto investigazioni scientifiche della polizia, anche se pare che la causa del decesso sia dovuto ad un malore improvviso, anche perché dai primi esami sul cadavere non sono emersi segni di violenza. La salma è stata trasferita all’obitorio di Avezzano a disposizione del magistrato che nei prossimi giorni nominerà un perito per eseguire l’autopsia.

Angiolo Faenza che lavorava come cameriere in un ristorante, da qualche anno si era trasferito con la madre ad Avezzano da Capistrello dove la donna gestiva un negozio di profumeria. Oltre alla madre Chiara, lascia il padre e una sorella.