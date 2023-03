Mandato arresto a Putin, Medvedev: “possibile lanciare un Missile Onyx ipersonico sul tribunale dell’Aia “

“È del tutto possibile immaginare l’uso mirato di un Onyx ipersonico dal Mare del Nord da una nave russa verso il tribunale dell’Aia” e spiega: “Crollo dei fondamenti e dei principi del diritto. Si avvicina il cupo tramonto dell’intero sistema di relazioni internazionali. La fiducia è esaurita”



Durissimo messaggio del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, che commenta il mandato di arresto chiesto per Vladimir Putin dalla Corte penale internazionale dell’Aia.

“Cosa è successo. – scrive l’ex Presidente russo – Il crollo finale del sistema di diritto internazionale.

Ammettiamolo: in passato non è stato particolarmente efficace. Soprattutto le sue istituzioni internazionali.

La Società delle Nazioni è crollata, l’URSS stava valutando di uscire dall’ONU, le convenzioni e gli altri atti internazionali vengono oggi adottati a fatica, c’è una totale parzialità e il diktat di un gruppo di Paesi anglosassoni.

Ma il difetto principale del sistema di diritto pubblico internazionale è la sua inefficienza. I Paesi non vogliono obbedire agli atti di parte dell’Assemblea Generale dell’ONU, vogliono porre il veto alle decisioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e vogliono lasciare le diverse istituzioni delle Nazioni Unite. Il motivo è la loro ingiustizia, che si basa sull’inammissibilità della coercizione da parte di un gruppo di Paesi sovrani nei confronti di tali Stati sovrani. Perché PAR IN PAREM NON HABET IMPERIUM, un pari non ha potere su un pari.

Prendiamo questa schifosa e inutile CPI, creata sulla base dello Statuto di Roma, a cui gli Stati più grandi non hanno aderito. Chi ha assicurato alla giustizia? Tre dozzine di sconosciuti.

Il presidente del Sudan ha sputato su queste accuse e, nonostante il colpo di stato militare nel suo Paese, non è disponibile per la “giustizia”. Gli altri non sono affatto degni di nota. In altre parole, la loro efficacia è nulla. Non si tratta dei tribunali ad hoc di Norimberga e Tokyo. E nemmeno il dubbio tribunale sulla Jugoslavia. Ed è comprensibile.

Un Paese e i suoi leader possono essere giudicati in due casi: 1) quando il Paese stesso si è indebolito drammaticamente, ha quasi perso la propria sovranità e ha deciso di accettare un processo per se stesso; 2) quando il Paese ha perso la guerra e ha capitolato. È impossibile fare altrimenti. E tutti lo capiscono. Tra l’altro, l’episodio più screditato che ha ucciso la credibilità già quasi nulla della Corte ha a che fare con i crimini statunitensi in Afghanistan e in Iraq. La Corte si è sputtanata da sola e non ha potuto fare nulla. Ovviamente, un grido di forza da parte degli Stati Uniti che non avevano affatto ratificato lo Statuto di Roma, ha fatto impazzire i giudici che si sono lanciati in una serie di spese, non legate alla giustizia.

E poi hanno deciso di processare il presidente di un’altra potenza nucleare che non è membro della Corte penale internazionale per gli stessi motivi degli Stati Uniti e di altri Paesi. Ovviamente, l’input più duro possibile è arrivato dallo stesso Pindostan. Chiaramente non c’è alcun valore pratico, ma grazie per avercelo ricordato. Le conseguenze però per il diritto internazionale saranno mostruose. In fondo, si tratta di un crollo dei fondamenti e dei principi del diritto. Compresi i postulati dell’inevitabilità della responsabilità. Ora nessuno si rivolgerà a nessun organismo internazionale, tutti si metteranno d’accordo tra loro. Tutte le stupide decisioni dell’ONU e di altre strutture scoppieranno. Si avvicina il cupo tramonto dell’intero sistema di relazioni internazionali. La fiducia è esaurita.

Inoltre, – conclude Dmitri Medvedev – i giudici della Corte penale internazionale si stanno agitando per niente. Guardate, siamo coraggiosi, non ce la siamo fatta addosso davanti alla più grande potenza nucleare. Ahimè, signori, tutti camminano sotto Dio e i missili. Si può ben immaginare un uso a bruciapelo di un Onyx ipersonico dal Mare del Nord da una nave russa sul tribunale dell’Aia. Non può essere abbattuto, ahimè. E il tribunale è solo una misera organizzazione internazionale, non la popolazione di un Paese della NATO. Quindi non inizieranno nemmeno una guerra. Saranno spaventati. E nessuno sarà dispiaciuto. Quindi, giudici, guardate bene il cielo…”