Mandato d’arresto per Netanyahu: Meloni imbarazzante, Tajani rasenta il ridicolo, Crosetto pacato

“Approfondirò ma no all’equiparazione Israele-Hamas” dice Meloni sulla richiesta d’arresto per Netanyahu, per Tajani “la Corte deve svolgere un ruolo giuridico e non politico”. Per Crosetto la “Cpi sbaglia ma la decisione va applicata”

Per il governo Italiano se la Corte Penale Internazionale emette mandato d’arresto per il presidente russo Vladimr Putin fa cosa “Buona e giusta”, se lo stesso metro lo adotta per il ,premier israeliano Netanyahu, sbaglia. Due pesi e due misure imbarazzanti e ridicole.

“Approfondirò in questi giorni le motivazioni che hanno portato alla sentenza della Corte Penale Internazionale. Motivazioni che dovrebbero essere sempre oggettive e non di natura politica. La Presidenza italiana del G7 intende porre il tema all’ordine del giorno della prossima Ministeriale Esteri, che si terrà a Fiuggi dal 25 al 26 novembre. Un punto resta fermo per questo governo: non ci può essere una equivalenza tra le responsabilità dello Stato di Israele e l’organizzazione terroristica Hamas”, ha affermato la premier Giorgia Meloni nel commentando sulla decisione della Corte penale internazionale e di fatto accusando la CPI di emettere decisioni su valutazioni politiche.

Anche per il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ” La corte non svolga ruolo politico”, non specificando se arresterebbe Netanyahu nel caso venisse in Italia.

“Sosteniamo la Corte, ricordando sempre che la Corte deve svolgere un ruolo giuridico e non un ruolo politico. Valuteremo insieme ai nostri alleati cosa fare e come interpretare questa decisione”.

Tajani inoltre ha sottolineato che “Hamas è un’organizzazione terroristica” e che “bisogna separare bene le cose”, riferendosi al fatto che la Corte ha emesso mandati d’arresto anche nei confronti di alcuni leader di Hamas. Per questo, ha detto, “vedremo quali sono i contenuti della decisione e le motivazioni che hanno spinto a questa decisione la Corte”

Più pacato il commento del ministro della Difesa Guido Crosetto: “Cpi sbaglia su Netanyahu ma dovremmo applicare decisione”

Non è una “questione politica”, ma come Italia “aderendo noi alla Corte penale internazionale in questo caso noi dovremmo applicare le disposizioni. E quindi se venissero in Italia (il premier israeliano Benjamin) Netanyahu o (l’ex ministro della Difesa Yoav) Gallant dovremmo, non per decisione politica, non c’entra nulla, ma per applicazione di una norma internazionale, dovremmo arrestarli”, ha commnetato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Porta a Porta su Rai 1 sulla decisione della Corte penale internazionale.

“Aderendo noi alla Corte dobbiamo applicarne le sentenze, fa parte del trattato. Ogni Stato che aderisce sarebbe obbligato, l’unico modo per non applicarla sarebbe uscire dal trattato. Non è una cosa da contrapposizione politica, come dice il Pd”, ha proseguito.

“Io posso ritenere che questa sentenza sia sbagliata. Ritengo che sia sbagliata – ha detto -. Hanno fatto una sentenza che ha messo sullo stesso piano il presidente israeliano e (l’ex) ministro della Difesa con il capo quello che ha guidato e organizzato l’attentato vergognoso che ha massacrato donne, uomini e bambini e che ha rapito israeliani. E da cui è partita la guerra. E sono due cose completamente diverse: da una parte c’è un atto terroristico, dall’altra c’è un Paese che a seguito di quest’atto cerca di estirpare un’organizzazione criminale terroristica”.