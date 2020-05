Maniace (CT). Si schianta con l’auto su un palo della luce: perde la vita un 23enne

Un gravissimo incidente si è verificato nelle tarda serata di ieri, un giovane ha perso la vita dopo essersi schiantato su un palo della luce

È accaduto intorno alle 22, in corso Margherito a Maniace, un paesino del catanese. La vittima è 23enne del luogo che era alla guida di una Alfa 147 e viaggiava in direzione Petrosino verso Fondaco. Secondo una prima ricostruzione, ma le cause dell’incidente sono in corso di ricostruzione, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi su palo della luce. L’auto come si evince dalla foto si è letteralmente accartocciata sul palo ed il 23enne è rimasto incastrato nelle lamiere.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Randazzo e Adrano che con l’ausilio di una gru di una ditta locale hanno estratto il giovane dalla e lamiere e le ambulanze del 118 di Bronte e Maniace, che nulla hanno potuto fare per salvare il 23enne.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Randazzo