Manifesto no-vax shock: “6 milioni di reazioni avverse”. Indagano Digos e carabinieri

A Taranto qualcuno ha pagato per affiggere un manifesto no-vax firmato “cittadini di Taranto per la libertà di scelta”. Sulla vicenda indagano Digos e carabinieri

Un manifesto no-vax alto tre metri e largo sei è stato affisso in via Medaglie d’Oro, poco distante da una scuola e vicino al Tribunale, a Taranto, firmato da sedicenti “Cittadini di Taranto per la libertà di scelta” . La gigantografia non poteva e di certo non voleva passare inosservata e non tanto per le grandi misure ma per il messaggio lanciato. E così Digos e Carabinieri hanno avviato le indagini iniziando dalla società che ha venduto lo spazio pubblicitario, che avrebbe detto che il contratto sarebbe stato firmato da una avvocato. La società ha anche spiegato che “pur dissentendo dal contenuto non lo si può censurare”. Inoltre sul cartellone è riportato un indirizzo mail al quale non risponde nessuno.

Il manifesto lancia un messaggio chiaro, a sinistra, si vede un medico che impugna una siringa con l’ago gocciolante e alla destra ci sono alcune frasi: “Ricattati. Per una terapia sperimentale chiamata vaccino sulla quale c’è il segreto militare. I risultati sono questi: morti 76.789” con accanto l’immagine di alcune bare; e “reazioni avverse 6 milioni”, accompagnata dall’immagine di un uomo che sta avendo un attacco di cuore. Poi, ai piedi del manifesto, si legge ancora: “Informarsi per salvarsi”.