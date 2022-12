Manovra: Camera approva con 197 sì e 129 no, ora tocca al Senato. Conte: “Verso disastro sociale”. Letta: “solo fuffa”

La Camera all’alba di oggi ha approvato la nuova legge di Bilancio: 197 sì e 129 no. Per l’approvazione definitiva occorre anche il Sì del Senato che dovrà esserci entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio

Quella di ieri per la manovra è stata l’ennesima giornata di isteria, con due clamorosi errori in altrettante tabelle allegate, che il governo ha corretto con due emendamenti. Il ministro dell’Economia Giorgetti ha provato a minimizzare l’accaduto: “turbolenze, l’importante è atterrare”. Il governo però non ha voluto rischiare ed ha chiesto di porre la fiducia sulla manovra. L’aula della Camera ha approvato la proposta con 221 sì, 152 no e 4 astenuti. L’esame del provvedimento quindi ha proseguito il suo iter con una seduta fiume, fino all’alba di questa mattina quando dopo una nottata di scontri tra maggioranza ed opposizioni è arrivata l’approvazione con 197 sì e 129 no. Adesso per diventare definitivamente legge dello Stato, il testo deve essere approvato in seconda lettura dal Senato entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio.

Per le opposizioni la manovra farà solo disastri. Il leader del M5S Giuseppe Conte ha confermato il giudizio negativo palesando il rischio coesione sociale e in aula ha accusato la maggioranza di incoerenza. “Oggi demolite il Reddito di cittadinanza dopo aver richiesto mille euro per ogni famiglia durante i mesi della pandemia”. Senza più Reddito, “600 mila famiglie si troveranno senza un cuscinetto. Voi dite loro: trovatevi un lavoro. Ma intanto cancellate le norme che hanno creato occupazione, come il Superbonus. State creando i presupposti per un disastro sociale, state minando la coesione sociale”.

Sulla stessa line il segretario del PD Enrico Letta, secondo cui la legge bilancio contiene solo promesse fuffa. “Stanotte 9 ore di tentativi per cambiare la Legge di Bilancio e aggiustarla”. Scrive su Twitter il segretario del Pd che continua: “Ora il voto finale della #Camera. Una cosa è certa, mai vista una simile distanza abissale tra la poverissima realtà della Legge votata stanotte e le promesse mirabolanti di mesi e anni. Rivelatesi #fuffa”.