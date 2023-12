Manuela muore a 24 anni colta da un malore mentre è in auto con un amico. Disposta l’autopsia

La ragazza stava tornando a casa dopo le feste natalizie in auto con un amico che ha fatto in tempo a fermarsi alla stazione di servizio, ma nonostante i tempestivi soccorsi è deceduta

È accaduto ieri mattina sull’autostrada della A12. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Manuela Rosolek di 24 anni, originaria di Caserta ma viveva a Podenzana, in provincia di Massa Carrara, dopo anni di residenza a Sarzana, nella frazione collinare di Falcinello. La ragazza era in auto con un amico di famiglia, quando è stata coltra da un malore, ma ha fatto appena in tempo a pronunciare poche parole per avvertire che non si sentiva bene. poi si è accasciata sul sedile. L’uomo ha quindi fermato l’automobile alla stazione di servizio Brugnato Sud ed ha chiesto l’intervento dei soccorsi mentre tentava disperatamente di aiutarla a riprendersi.

Diversi automobilisti presenti nell’area di servizio hanno immediatamente compreso il dramma che si stava consumando e hanno cercato di sostenere l’uomo, di aiutarlo nel tentativo di rianimare la giovane in attesa dell’arrivo dei sanitari. “Ha fatto appena in tempo a pronunciare poche parole per avvertire che non si sentiva bene, e poi è mancata”, è stata la ricostruzione del dramma, nei racconti di chi era con lei e dei primi soccorritori.

Poco dopo sul posto sono arrivati un’automedica e un’autoambulanza della pubblica assistenza di Brugnato, ma per la ragazza non c’è stato più nulla da fare. Per fare chiarezza il magistrato ha disposto l’autopsia per i prossimi giorni, le autorità competenti hanno già appurato la dinamica del decesso.