Mar Rosso. Colpita dai ribelli Houthi nave greca: 3 dispersi e 4 feriti gravi

La nave True confidence, è stata colpita al largo dello Yemen nel Mar Rosso ed ha subito gravi danni: tre componenti dell’equipaggio risultano dispersi e quattro feriti gravi

Lo scrive Reuters, precisano che l’imbarcazione è di proprietà greca e non degli Stati Uniti, come era stato detto in primo momento. E’ in corso un’operazione di soccorso navale per salvare l’equipaggio della nave battente bandiera delle Barbados, che è stata colpita a sud-ovest di Aden dai ribelli Houthi. Tre membri dell’equipaggio della nave risultano dispersi e altri quattro hanno riportato gravi ustioni Lo ha riferito la società di sicurezza marittima Ambrey, precisando che la nave cargo “ha subito gravi danni”.