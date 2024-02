Mar Rosso. Droni Houti centrano una nave britannica e gli  Usa intercettano due droni navali di superficie

Il Mar Rosso continua ad essere un campo d battaglia, gli Houthi hanno colpito con droni una nave britannica, mentre la marina degli Stati Uniti riesce ad abbattere due droni navali di superficie carichi di esplosivi

Una nave britannica è stata colpita da un attacco di droni nel Mar Rosso. Lo afferma una società di sicurezza dei trasporti marittimi. La nave battente bandiera delle Barbados avrebbe subito “lievi danni sul lato sinistro”, ha detto la società britannica Ambrey, aggiungendo che non ci sono stati feriti.

Gli Stati Uniti hanno abbattuto due droni navali di superficie carichi di esplosivi. Lo hanno annunciato le forze armate americane, che hanno intensificato le operazioni nello Yemen e al largo delle coste del paese, per proteggere la navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.

L’esercito ha effettuato “un attacco di autodifesa contro due droni navali di superficie carichi di esplosivo”, scrive il Comando militare statunitense in Medio Oriente (Centcom) su X. Le forze statunitensi “hanno identificato” questi droni nelle “aree dello Yemen controllate dagli Houthi” e li hanno ritenuti “una minaccia imminente per le navi militari e mercantili statunitensi”.