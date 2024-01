Mar Rosso. Nave inglese colpita da missile Houthi nel Golfo di Aden, incendio a bordo. Attaccata anche la USS Carney

Una nave mercantile in transito nel Golfo di Aden è stata colpita da un missile lanciato dai ribelli Houthi yemeniti, provocando un incendio a bordo: l’equipaggio è stato tratto in salvo

Lo rendo noto la società britannica di sicurezza marittima Ambrey citata da Sky News, secondo la quale l’attacco, rappresenta l’ultimo incidente legato alle navi internazionali nel Mar Rosso e nelle aree circostanti. Il gruppo di sicurezza britannico Vanguard riferisce che ad essere colpita è stata la Marlin Luanda, immatricolata nelle Isole Marshall, una nave cisterna da 110.000 dwt in viaggio dal Marocco e che transitava nel Canale di Suez lo scorso fine settimana. Sempre secondo quanto riportato da Maritime Executive, il segnale AIS mostra che la nave si stava dirigendo verso Singapore, dove sarebbe dovuta arrivare il 7 febbraio. Le organizzazioni del commercio marittimo del Regno Unito confermano di aver ricevuto un rapporto su cui si stava indagando. Hanno individuato la posizione a 60 miglia nautiche a sud-est di Aden, nello Yemen, simile alla posizione della prima segnalazione di un’esplosione.

Nella giornata di ieri, ribelli Houthi dello Yemen hanno lanciato un missile anche contro una nave da guerra americana che pattugliava il Golfo di Aden, che è riuscita ad abbattere il proiettile. Lo hanno detto le forze armate statunitensi. L’attacco al cacciatorpediniere USS Carney segna un’ulteriore escalation nel più grande scontro in mare che la Marina americana abbia visto in Medio Oriente da decenni. È la prima volta che gli Houthi prendono di mira direttamente una nave da guerra americana da quando i ribelli hanno iniziato i loro attacchi alle navi in ottobre, ha detto un funzionario americano a condizione di anonimato, perché non era stata data alcuna autorizzazione per discutere dell’incidente.

Ciò contraddiceva una dichiarazione del Comando Centrale dell’esercito americano, secondo il quale gli Houthi avevano sparato “verso” il Carney. Come nei precedenti attacchi, il Pentagono ha affermato che era difficile determinare cosa esattamente gli Houthi stessero cercando di colpire. Da quando è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas, gli Stati Uniti hanno cercato di moderare le descrizioni degli attacchi contro le loro basi e navi da guerra per cercare di evitare che il conflitto diventasse una guerra regionale più ampia.