Mar Rosso, ribelli Houthi colpiscono mercantile in Yemen: salvo l’equipaggio 

I ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito una nave nel Mar Rosso, provocando danni, ma l’equipaggio sarebbe salvo

A darne notizia è stato il centro per le operazioni commerciali marittime del Regno Unito riferendo che la nave è stata “colpita da un missile”, ha subito danni ritenuti non gravi e l’equipaggio è in salvo. Gli Houthi non hanno rivendicato immediatamente l’attacco che è avvenuto al largo della città portuale di Hodeida. .

Gli Houthi inoltre fanno sapere che :il“Destino equipaggio Galaxy Leader è nelle mani di Hamas”: “La nave Galaxy Leader dirottata il 19 novembre nel Mar Rosso dai ribelli filo-iraniani Houthi.e il suo equipaggio sono nelle mani dei fratelli del movimento di resistenza di Hamas e delle Brigate Al-Qassam”

Lo ha detto alla Cnn il portavoce degli Houthi Nasr Al-Din Amer, in merito al destino dell’equipaggio del mercantile preso in ostaggio, composto da 17 filippini, due bulgari, tre ucraini, due messicani e un rumeno. “Non abbiamo alcuna pretesa riguardo a questa nave”, aggiunge il portavoce riportando inoltre che sono in corso discussioni con Hamas sul loro rilascio. Il Galaxy Leader era gestito dalla compagnia giapponese Nippon Yusen, conosciuta anche come NYK Line. Secondo la società di gestione sul rischio marittimo Ambrey Analytics, è di proprietà di Ray Car Carriers, una società legata al cittadino israeliano Abraham Ungar.