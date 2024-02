Mar Rosso. Usa abbattuto 3 droni e un missile e attaccano stazione droni controllata dagli Houthi in Yemen

Una nave da guerra statunitense ha abbattuto tre droni iraniani e un missile balistico antinave lanciati dai ribelli Houthi dello Yemen nel golfo di Aden

Lo riferisce il Comando militare statunitense (Centcom) in una nota. “Il missile è stato abbattuto con successo dalla USS Carney”, si legge nella nota. Inoltre il cacciatorpediniere ha abbattuto i tre droni iraniani “nelle sue vicinanze”.

Le forze statunitensi hanno condotto, in realtà, diversi attacchi nello Yemen contro una stazione di controllo a terra di droni Houthi sostenuti dall’Iran e contro 10 droni. Lo riferisce sempre il Comando Centrale degli Stati Uniti. “Le forze statunitensi hanno identificato la stazione di controllo a terra dei droni e i droni d’attacco unidirezionali nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi e hanno stabilito che rappresentavano una minaccia imminente per le navi mercantili e per le navi della Marina statunitense nella regione”, si legge nella nota. “Le forze statunitensi hanno quindi colpito e distrutto la stazione di controllo a terra degli UAV e 10 UAV d’attacco unidirezionali per autodifesa”, ha spiegato il comando, affermando che “questa azione proteggerà la libertà di navigazione e renderà le acque internazionali più sicure per le navi della Marina statunitense e per le navi mercantili”.